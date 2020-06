SOBRAL CONTINUA EM LUCKDOWN !

O lockdown será prorrogado por mais uma semana na cidade de Sobral e entrará em vigor em Juazeiro do Norte a partir desta segunda-feira, 22, anunciou o governador Camilo Santana (PT) em live neste sábado, 20. Ainda, Fortaleza entrará na fase 2 da reabertura do comércio , enquanto o resto do Ceará continuará na fase de transição.





De acordo com Camilo, Sobral e Juazeiro do Norte ainda estão enfrentando avanço de contaminações e por isso estarão em medidas de isolamento rígido na próxima semana. Sobral acumula 5.070 casos confirmados de Covid-19 e 187 óbitos - letalidade de 3,7%. Já Juazeiro do Norte tem 1.161 casos e 58 óbitos, com uma letalidade de 5%. Os dados são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), atualizados às 9h14min deste sábado, 20.





Detalhes das medidas serão publicadas ainda hoje no Diário Oficial, afirma Camilo. Segundo Camilo, as decisões foram tomadas a partir da análise da progressão da pandemia de Covid-19 em cada município do Estado, avaliando a evolução do número de casos confirmados, número de óbitos e taxa de ocupação de leitos de enfermaria e Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).





Com informações do portal O Povo