Por volta das 14h30 de ontem (19), nas proximidades do DETRAN, foi roubada uma motocicleta Honda CG 150 Titan de cor vermelha e placa PNI-4018.





A vítima foi abordada e roubada por um individuo a pé e armado de revólver. Logo após o roubo, o ladrão fugiu em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é 100% garantido.





(Sobral 24 horas)

Foto ilustrativa