Criminoso inglês caçado pela Interpol no mundo inteiro é preso pela PF em apartamento de luxo em Fortaleza

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (19), em Fortaleza, um estrangeiro foragido da Justiça de seu país e cujo nome constava na lista dos mais procurados pela Interpol em todo o mundo. O bandido internacional estava morando em Fortaleza, em um prédio de luxo, no bairro Meireles, ma zona nobre da capital cearense, com vista para o mar.





O britânico J.W., 42 anos, era procurado pela polícia do Reino Unido por crimes de tráfico de drogas, sequestro, lavagem de dinheiro, homicídio, tráfico de armas e explosivos, formação de quadrilha e outros crimes.





A prisão se deu na manhã de hoje, após vários meses de investigação. Acionada pela Interpol, a PF localizou o apartamento de luxo no bairro Meireles, onde ele estava morando.





O preso era conhecido por ser extremamente violento e um dos alvos mais procurados pela polícia do Reino Unido, alvo da “Escalade Operation”.





O mandado de prisão preventiva para extradição e o mandado de busca e apreensão no domicílio do procurado foram deferidos pelo Supremo Tribunal Federal, após representação da Interpol no Brasil. O preso está à disposição da Justiça, permanecendo detido na carceragem da PF.





