Pandemia da bala: jovem mãe é assassinada a tiros quando amamentava o filho na cidade de Lavras da Mangabeira

Subiu para 171 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020. Na noite desta quinta-feira (18), uma jovem foi morta, a tiros, enquanto amamentava seu bebê no quarto de sua residência. O crime de morte aconteceu na cidade de Lavras da Mangabeira (a 434Km de Fortaleza). Ela foi atingida a tiros e teve morte imediata.





De acordo com a Polícia, o crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Sinhazinha Férrer, na sede do Município. A mulher, identificada por Ana Paula, estava na companhia do seu bebê e de outro filho, quando a casa foi invadida por desconhecidos.





Sem nenhuma chance de se defender, Ana Paula foi atingida a tiros e teve morte imediata. O bebê não foi ferido e acabou resgatado pelos vizinhos após o crime. A Polícia investiga o caso e até o momento não há notícias da prisão de suspeitos.





Balanço





Ana Paula, a jovem assassinada na cidade de Lavras da Mangabeira, é a 17ª mulher assassinada somente neste mês de junho, no Ceará. No ano, são 171 mulheres vítimas de homicídios, latrocínios e feminicídios no estadp.





Veja, a seguir, a lista das mulheres vítimas dos assassinatos no Ceará, neste mês:





01 (01/06) – Edilca Teotônio de Andrade, 49 (bala) – (SÃO JOÃO DO JAGUARIBE)





02 (02/06) – Janiele Sousa Rodrigues, 24 (bala) – B. Vila Bancária (LAVRAS DA MANGABEIRA)





03 (02/06) – Ivanilde de Paula Alves Gomes, 52 (bala) – Distrito de Aroeiras (ACARAÚ)





04 (03/06) – Ana Luíza Gomes da Silva, 30 anos (faca) – Distrito de Pajeú (PARAMOTI)





05 (04/06) – Ana Beatriz Ribeiro Lima (bala) – B. Sítio São João/Jangurussu (CAPITAL)





06 (04/06) – Viviane Gonçalves da Silva, 27 (bala) – R. Gama/B. Vila Velha (CAPITAL)





07 (05/06) – Camila da Silva de Oliveira, 27 (bala) – Bairro Jandaiguaba (CAUCAIA)





08 (05/06) – Edilene Brito dos Santos, 31 (bala) – Bairro Coité (MARANGUAPE)





09 (06/06) – Carla Allakiana Pereira da Silva, 36 (faca) – Centro/Sede (PENAFORTE)





10 (07/06) – Maria da Conceição Melo dos Santos, 35 (bala) – B. Dom Expedito (SOBRAL)





11 (10/06) – Maria Cristina Vieira do Nascimento, 46 (facadas) – (IPUEIRAS)





12 (06/06) – Maria Andressa Florêncio da Silva, 23 (achado de cadáver/outros) – (MASSAPÊ)





13 (11/06) – Maria Josenir (outros meios) – (UBAJARA)





14 (13/06) – Maria Lucivânia da Silva, 41 (facadas) – Bairro Lagoa (JAGUARUANA)





15 (14/06) – Maria Denialheira Gomes Santiago, 40 (bala) – Bairro Pajeú (PACAJUS)





16 (15/06) – Natália Ramos Rodrigues, 23 (bala) – Bairro Empréstimos (VARJOTA)





17 (19/06) – Ana Paula (bala) – Lavras da Mangabeira





