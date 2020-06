CRUELDADE: Mãe mata filha deficiente de 4 anos e deixa corpo em gaveta

Uma mulher de 23 anos foi presa, na última semana, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, acusada de matar a filha de apenas 4 anos. O corpo da pequena India Martin, que era deficiente, foi encontrado na gaveta de um armário na casa de Jackleen Elizabeth Mullen e seu namorado Audrevious Jarrel Williams, de 26 anos, que também foi preso.





Segundo a polícia, o corpo da menina foi encontrado com sinais de espancamento e estrangulamento. O detetive responsável pelo caso, Keenan McCorey, afirmou que a mulher “não mostrou qualquer emoção quando o corpo foi descoberto”.





A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima. Nos registros oficiais, o casal já tinha histórico de maus-tratos com outros filhos. Em 2017, Jackleen foi condenada por negligência após dar à luz o irmão de India e um exame de sangue detectar traços de cocaína no organismo do recém-nascido.





Os dois vão responder por homicídio e negligência.





As outras três crianças que moravam com o casal serão entregues a familiares. (Renovamídia)