POLICIAIS DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NO BAIRRO ALTO DO CRISTO, EM SOBRAL

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 1º Pelotão da 1ª Companhia do 4º Batalhão do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), realizou na tarde de ontem, 01, a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Alto do Cristo, em Sobral (CE). Com ele foi apreendida uma pistola calibre 380 e 10 munições.



A ação policial aconteceu depois que foi recebida uma denúncia da esposa do suspeito, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Segundo a mulher, o marido estaria na posse ilegal de uma arma de fogo e bastante alterado em um comércio.



De imediato, os policiais militares se dirigiram ao local informado e constataram o fato. Arquelau Gomes Freire Filho (38) recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, conforme o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.



Fonte: Assessoria de Comunicação da PMCE