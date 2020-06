PMs DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NO BAIRRO BETÂNIA, EM SOBRAL

No final da tarde de hoje (02/06), as Equipes Raio 07 e Viatura Raio 053 em patrulhamento de rotina visualizaram um homem dirigindo um veículo Fiat Pálio de cor prata em atitude suspeita. Durante abordagem, foi localizada uma certa quantidade de drogas, continuando a investida, no domicílio do motorista, foi localizado um Revólver Calibre 32, dinheiro em espécie, balança e soco inglês.



João Lucas de Sousa Pinto, 26 anos, foi preso e conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.



Fonte: Sobral 190

Veja mais sobre: Policia