PRF apreende mais de R$ 1,5 mi em cigarros contrabandeados no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de R$ 1,5 milhão de reais em cigarros contrabandeados na manhã desta terça-feira (2) em São Gonçalo do Amarante (CE). O condutor do caminhão em que a carga foi encontrada tentou enganar os policiais dizendo que era uma carga de cocos.



Por volta das 5h da manhã de hoje, no quilômetro 60 da BR-222, agentes da PRF abordaram um caminhão Iveco Tector. O motorista informou aos policiais que transportava uma carga de cocos, porém, após inspecionarem a carga, os agentes constataram que se tratava de um carregamento com 301 mil carteiras de cigarro contrabandeadas.



O motorista foi detido em flagrante pelo crime de contrabando. A ocorrência e a carga, avaliada em mais de R$ 1,5 milhão, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal em Fortaleza (CE).

