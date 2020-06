DENÚNCIA: FAMÍLIA PASSA FOME E PRECISA DE AJUDA (SOBRAL)

Na tarde desta terça-feira (16), o Radialista Gegê Romão denunciou no Program da FM Paraíso 101.1, o dilema de uma família que reside no residencial Nova Caiçara. Segundo a denúncia, a família está passando por privação alimentar e os membros da família estão contaminados com covid-19.





Quem puder ajudar a família com alimentos ou dinheiro, entrar em contato com a Paraíso FM 101.1 (Programa do Gegê Romão às 22h00).



Contato para ajuda: (88) 99612.2883





Detalhe



O Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, afirmou recentemente em uma live que, "ninguém está passando fome em Sobral".