Simone e Simaria anunciam live junina

É São João! Para comemorar o mês junino, que é sempre marcado pelas tradicionais quermesses e arraiais, Simone e Simaria anun ciam nova live no próximo dia 27 de junho, a partir de 16h30, com cenário e comidinhas típicas da festa. A transmissão ainda contará com os familiares da dupla.





"Dessa vez, ainda mais especial, com a presença da nossa família que tanto amamos. Será uma tarde muito importante para nós e, através da nossa música, queremos levar a alegria e promover mais união entre as pessoas”, afirma Simone. (Cnews)