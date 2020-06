Serasa Limpa Nome promove ação para ajudar consumidores a quitarem suas dívidas por 100 reais

A Serasa está fazendo uma ação para ajudar os consumidores com pequenas dívidas a limparem seus nomes. A partir de agora quem tem dívidas entre R$ 200 e mil reais, originadas pelo parceiro Ativos dentro do Serasa Limpa Nome, poderá quitá-las integralmente pelo valor de R$ 100.





Segundo a empresa, a ação pode beneficiar mais de 1,5 milhão de consumidores que se encontram nesta situação.





“O objetivo é ajudar ainda mais as pessoas endividadas, que estão sofrendo com desemprego ou redução de renda, o que dificulta conseguir crédito; mais uma oportunidade de retomar suas atividades e ter de volta serviços essenciais”, explicou Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.





Para ter acesso a essa opção de negociação de dívidas, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome — que desde abril tem uma nova marca e um novo endereço: www.serasa.com.br . Também é possível negociar pelo aplicativo do Serasa, disponível para Android e iOS ou pelo WhatsApp, pelo número: (11) 98870-7025.





(Extra)