DENÚNCIA: O DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA ESTÁ ABANDONADO!

Internauta do Distrito de Rafael Arruda envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatado o descaso da Prefeitura de Sobral para com o referido distrito.

Veja a íntegra da denúncia:

"Boa tarde, eu moro no Distrito de Rafael Arruda, e estou sendo prejudicado há 3 anos com uma água que escorre de dentro do cemitério e corre pra frente de minha casa, e antes da construção do asfalto não tinha isto, e eu já entrei contato com o prefeito, secretaria e secretários e prefeitura e não fizeram nada nada para solucionar e agora que já foi sepultado pessoa com covid e água escorrendo pra frente de minha casa e ainda mais eu sou pessoa de risco, tenho diabetes, por isso estou entrando em contato com vcs pra ver se vcs me ajudam."