DENÚNCIA: SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL TÁ UTI !

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Bom dia! Gostaria de fazer uma denúncia: há dias venho sentindo sintomas de covid-19, hoje resolvi procurar o posto de saúde para consulta, chegando lá esperei mais de uma hora para ser atendida com uma fraqueza muito forte no corpo e muita dor de cabeça dentre outros sintomas, o médico simplesmente perguntou o que eu estava sentindo e me passou somente dipirona, e detalhe, a minha mãe testou positivo para covid-19 e eu tive contato com ela, mas eu não vou poder fazer o teste rápido por eu não ser hipertensa nem diabética e por não ter idade acima de 60 anos. Isso mesmo que vocês leram, agora só faz o teste rápido quem tem mais de 60 anos que tenha hipertensão e seja diabético e que apresente sintomas, ou seja, mesmo quem teve contato com pessoas da mesma casa que testaram positivo para covid como no caso da minha mãe se não apresentarem os requisitos citados acima e não apresentar sintomas não poderão mais fazer o teste. Isso foi estabelecido ontem pelo Prefeito Ivo Gomes, fiquei indignada com isso. Esclareça isso Ivo Gomes. Então quer dizer que agora esse vírus só atinge pessoas acima de 60 anos e que seja hipertensa e diabética? E todos esse milhares de testes que você tanto fala nas redes sociais pra população, cadê que ninguém vê?"