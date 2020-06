Veja a situação em que se encontra a rua Tabelião Pedro Mendes Carneiro, por trás do "Kacheiros Motel", no bairro COHAB III!



No local, predomina: esgoto a céu aberto, lixo, buracos e matagal.





Os moradores já cobraram melhorias para o local, mas não foram atendidos pela Prefeitura.