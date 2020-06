VIOLÊNCIA: HOMEM É ENCONTRADO MORTO NA ZONA RURAL DE IBIAPINA

Um homem foi encontrado morto no início da manhã deste sábado (27) em Ibiapina. O fato aconteceu na localidade conhecida como “Sitio Ouro”, na zona rural do município. A vítima foi identificada como Francisco Juvelino do Nascimento, 32 anos, com antecedentes por roubo, lesão corporal e violência doméstica.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que o corpo apresentava lesões de objeto cortante e que próximo ao local foi encontrado uma faca, e um facão. Conforme informações que a polícia apurou entre populares, o homem morava sozinho em uma casa alugada naquela localidade há aproximadamente três meses.





O local do crime está sendo preservado pelos policiais até a chegada da equipe da Perícia e Rabecão. Uma outra guarnição da PM realiza diligências na região em busca de fazer captura dos envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)