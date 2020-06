Em Florianópolis foi criado um “SAMU” para socorrer animais acidentados

Santa Catarina sempre mostra que está na frente quando o assunto é proteção aos animais. Um pequeno município chamado Araquari em Santa Catarina sancionou uma lei que dá desconto no IPTU para quem adotar um animalzinho.





Agora em Florianópolis foi criado o Samuvet, esse é um grande serviço que a cidade está oferecendo para poder resgatar cachorros, cavalos, gatos entre outros animais acidentados.

O projeto foi criado graças a doações, o Samuvet custou cerca de R$ 853 reais aos cofres públicos. O carro que está sendo usado para socorrer os animais, era da prefeitura, foi resgatado de um ferro velho pelo Eduardo Cavallazzi, diretor do Bem-Estar Animal (Dibea).





O Eduardo é um grande anjo na busca da proteção aos animais, ele pagou do próprio bolso a reforma do veículo que está sendo usado para socorrer os animais.





O carro de emergência ainda conta com uma caixa de transporte que é usada para animais pequenos, uma maca para animais grandes e uma mala de primeiros socorros.





Ainda dá para acoplar uma carreta no veículo para ele transportar até 2 cavalos no mesmo tempo. O veículo está permitindo que as ocorrências sejam atendidas em até 24 horas, esse é um dos primeiros serviço no Brasil. Em Salvador, São Paulo e Recife existe projetos parecidos, mas ainda não estão em execução.





A ideia do Samuvet surgiu com a necessidade da padronização dos atendimentos da Polícia Militar em ocorrências como de animais que provocaram acidentes ou de animais que sofrem maus tratos, explicou o diretor, que também é da corporação.





Por desconhecimento, agentes da segurança pública acabavam não entrando em contato com o Bem Estar Animal. “Resolvemos padronizar esse tipo de atendimento”, disse o diretor.





Então com o Samuvet as ocorrências serão classificadas para ser atendidas. Só a polícia Civil, militar, corpo de bombeiros e guarda municipal poderão chamar o Samuvet.





Créditos : animaissensacionais