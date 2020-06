VIOLÊNCIA: DOIS HOMENS SÃO EXECUTADOS A TIROS NA ZONA RURAL DE UBAJARA

Dois homens foram executados a tiros no final da tarde desta quinta (18/06), na localidade conhecida como Sitio Suminário, na zona rural de Ubajara. As vítimas foram identificadas como ANTÔNIO ISRAEL SILVA DO NASCIMENTO, 25 anos e FRANCISCO KELVEN DE SOUSA LIMA, 20 anos, com antecedente por roubo de veículo.





De acordo com informações da Polícia, as vitimas estavam em uma casa quando três homens chegaram em uma moto, os quais invadiram a residência e realizaram vários disparos de arma de fogo. Antônio Israel morreu no local. Kelven ainda tentou fugir mas foi alvejado e morto alguns metros depois.





Equipes do destacamento local e Policiais do Raio realizam diligências na região em busca de fazer a captura dos envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)