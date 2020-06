EM SOBRAL: POLÍCIA MILITAR ESTOURA DESMANCHE DE MOTOCICLETA NO DISTRITO DE BONFIM

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da Força Tática do 3° Batalhão Policial Militar, foi acionada via Coodenadoria Integrada de Operações de Segurança - CIOPS do município de Sobral-CE, na manhã de hoje, 14, por volta das 10h, para uma ocorrência de som alto no distrito de Serrote do Piaba.





Ao chegarem no local e avistarem a viatura da PMCE, as pessoas que estavam lá empreenderam fuga e abandonaram três motocicletas, sendo que duas constavam queixa de roubo.





Veículos apreendidos: POR-9824 HONDA XRE 190 COR VERMELHA, POK-4D63 HONDA CG 160 FAN COR PRETA, PMA0362 HONDA CG 160 FAN ESDI COR VERMELHA.





Juntamente com os veículos ainda estavam peças de fardas diversas, contabilizando 10 unidades.





Os agentes de segurança pública ainda fizeram diligências, mas nada mais foi encontrado e ninguém foi preso. Todo o material apreendido foi apresentado na DRPC de Sobral-CE para as devidas providências.