Apoiadores mandam recado: “Ninguém derruba Bolsonaro”

Presidente é alvo de ações que podem tirá-lo do governo.



Em dia de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro, no Distrito Federal, em Brasília, internautas usaram as redes sociais para reafirmar o apoio ao presidente. Com a hashtag “Ninguém derruba Bolsonaro” (#NinguemDerrubaBolsonaro), apoiadores mandaram recado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde tramitam ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.





As ações que podem culminar, em última instância, na deposição do governo Jair Bolsonaro são baseadas em acusações de que eles teriam supostamente violado normas da lei de financiamento eleitoral com uso de verba não declarada para a campanha eleitoral.





Bolsonaro chegou a classificar as ações no TSE como uma tentativa de derrubá-lo “no tapetão”. (Pleno News)