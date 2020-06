Polícia identifica suspeito de arrastar cachorro em Itarema

Um vídeo revoltante de maus tratos a animais circulou pelas principais redes sociais neste domingo, 14, as imagens mostravam um cachorro sendo arrastado por um veiculo que transitava supostamente na zona rural do município de Itarema, no interior do Ceará.





As imagens que são fortes, foram gravadas por ocupantes de uma moto, e logo o vídeo viralizou por grupos de whatsapp.





Uma equipe da Policia Militar do Destacamento de Itarema, tomou conhecimento do ocorrido e iniciou diligencias no intuito de identificar a pessoa que estaria dirigindo aquele carro modelo Palio de cor prata, com placas do município de Acaraú.





Segundo as informações recebidas pelo Portal Vale do Acaraú, por volta das 16h00, os policiais militares localizaram a casa da pessoa que estaria na direção do veiculo, um homem de 51 anos de idade, morador da zona rural de Itarema.





De acordo com os relatos, o homem já teria ciência da repercussão negativa do vídeo e não havia retornado para casa. Familiares do mesmo teriam se comprometido a levar o homem, com um advogado, a uma Delegacia de Policia Civil, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.





O QUE DIZ A LEI?





Atualmente, a pena prevista na lei de maus-tratos aos animais é de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa.





Caso você presencia alguém maltratando algum animal, o primeiro passo é fazer o possível para juntar provas e evidências. Para isso, use seu smartphone para fazer vídeos e tirar fotos. Outra alternativa é conversar com vizinhos que possam servir de testemunha.





Em caso de atropelamento ou abandono em trânsito, utilizando veículo particular, anote a placa do veículo e, se possível, tire fotos ou grave um vídeo comprovando a situação.





ONDE REGISTRAR A DENUNCIA?





Com as evidências em mãos, a denúncia pode ser feita por meio de diferentes órgãos: Delegacias, Ministério Público, Secretarias de Meio-Ambiente, Conselho Regional de Medicina Veterinária, etc.





Ainda de acordo com a nossa legislação, todos os animais presentes em nosso país são de responsabilidade do Estado.





Por isso, nenhum órgão pode se recusar a prestar auxílio ou a investigar casos de maus-tratos. Se isso acontecer, denuncie ao Ministério Público.





(Portal Vale do Acaraú)