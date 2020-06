FACÇÃO: Criminosos contratados para matar agentes federais são presos após ataque em Porto Velho

Segundo apurou o Rondoniavivo, cinco bandidos em um carro modelo Siena interceptaram o policial penal e passaram a atirar. Por muita sorte o servidor público federal não foi atingido.





Dois homens e uma mulher foram presos na noite de quinta-feira (04) após tentarem matar um policial penal federal a tiros. O crime ocorreu na Estrada da Penal, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho (RO). O trio foi preso com duas pistolas e coletes balísticos. Eles incendiaram um veículo e ainda causaram acidentes na fuga.





Segundo apurou o Rondoniavivo, cinco bandidos em um carro modelo Siena interceptaram o policial penal e passaram a atirar. Por muita sorte o servidor público federal não foi atingido. O bando fugiu no carro, mas parou na Rua Gibim, nas proximidades do crime e incendiou o veículo.





Em seguida, eles fugiram em um carro modelo Astra. Um delegado que estava de carro viu a ação e perseguiu o bando. Os criminosos na fuga atropelaram um idoso de moto no cruzamento da Avenida Mamoré com José Vieira Caúla e só pararam após baterem em um carro estacionado na Avenida 7 de Setembro com Daniela, bairro Cuniã.





Eles saíram correndo a pé, mas logo um foi preso com a chegada da Polícia Militar. O criminoso usava colete balístico, portava uma pistola calibre 9mm e confessou que faz parte de uma facção criminosa de São Paulo e foi contratado para matar policiais penais de presídios federais.





Os militares continuaram com as buscas e no bairro Cidade Nova prenderam um casal com uma pistola calibre 380 e mais um colete balístico.





Os outros dois envolvidos não foram localizados. O trio preso foi encaminhado para a Polícia Federal, por se tratar de um atentado a servidor público federal. As investigações continuarão para prender o restante da quadrilha.





