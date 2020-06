FAKE NEWS DA PREFEITURA DE SOBRAL!

O prefeito Ivo Gomes enganou a população de Sobral. Ele afirmou, em postagem de quinta-feira (11/6), nas redes sociais, que, em relação à covid-19, “os números de Sobral são melhores que os do Ceará e do Brasil”.

Neste dia, Sobral figurava com o maior número de infectados no Ceará e o segundo em número de mortes. Na comparação entre cidades, leva-se em conta a incidência por lote de 100 mil habitantes. Nesta escala, Sobral contabiliza 1.793 casos. Em seguida: Acaraú (1.671), Quixadá (1.353), Maracanaú (1.133) e Fortaleza (1.130).

Sobral é o segundo em número de mortes, com 77 óbitos a cada 100 mil habitantes. Fortaleza tem maior número: 107. Em terceiro, Maracanaú (75), seguido de Pacatuba (66) e Caucaia (62).





Seria mesmo muito bom se tivéssemos os melhores números. Mas dá-se contrário, mesmo com essa coisa de louco do lockdown, a cidade cheia de bloqueios e barricadas, praças quebradas, mudança no horário de bancos...





Os dados podem ser checados no Integrasus, plataforma do Governo do Estado, com divulgação oficial dos números.





Fonte: Facebook/Luciano Clever