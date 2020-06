No final da tarde de ontem (12), por volta das 17h30, no Centro de Sobral, Policiais Militares do RAIO, efetuaram a prisão do indivíduo de nome Diego Marden Silva Arruda, 27 anos, natural de Sobral, residente no bairro Paraíso das Flores.





A prisão aconteceu por força de um mandado de prisão expedido pela 2 ª Vara da Comarca de Sobral.





Diego Marden foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos legais.