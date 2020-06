Sobral segue em lockdown!

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou neste sábado, 13, durante live pelo Facebook a prorrogação do Decreto de isolamento social instaurado no Ceará. Por mais sete dias, o decreto instaura as medidas de isolamento social como o uso de máscaras e saída apenas quando essencial. Sobral, Camocim, Acaraú e Itarema seguem em lockdown.





Camilo destacou a situação do Estado no combate à doença, que há dois meses perdura o combate ao novo coronavírus. Segundo o governador, após reuniões com equipes de saúde e de decisões do comitê científico de combate ao novo coronavírus, Fortaleza segue em tendência de queda nos casos e nos óbitos pela doença, além de redução nas demandas de atendimento nas unidades de saúde na Capital. Também foi anunciado que Fortaleza seguirá na primeira fase do plano de reabertura econômica, sob rigor de protocolos e fiscalizações que aconteceram na última semana. "Para que possamos mudar de fase, temos que ter o número em contínua queda. É fundamental o comportamento das pessoas e das empresas", alerta.





O crescimento apontado na região do Cariri alerta preocupação no setor da saúde do Estado e "acende a luz amarela" na região, segundo Camilo. A recomendação é de que, com o novo decreto, os municípios realizem maiores restrições que serão avaliadas no decorrer da semana. "A região Norte é a que mais nos preocupa. Houve uma melhora nos últimos dias, mas há uma tendência de crescimento", disse.





Camilo reforçou a necessidade do uso da máscara caso seja preciso sair de casa em situações específicas. "Nós não voltamos a normalidade. Continuamos com a pandemia no Ceará", diz. Sem dar mais detalhes, Camilo também anunciou uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz no Ceará.





