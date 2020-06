NOTA DE FALECIMENTO!

"Aos amigos informo:









Acabei de receber notícias do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que meu pai, Oscar Spíndola Rodrigues, faleceu aos 92 anos de idade com COVID-19. Esperávamos fazer a festa de 93 anos em agosto próximo, mas a vida nos pregou esta peça. Só nos resta, aguardá-lo na ressurreição com os Santos que herdarão o Reino de Deus.









Que Deus possa confortar toda nossa família, seus sucessores, filhos, noras, netos bisnetos, tataranetos e irmãos, irmãs, sobrinhos e demais parentes que também sentirão sua falta e o prazer de seu maravilhoso convívio, que agora se encerra, mas, com a esperança de que esta morte, ainda não é o fim. Deus, em Jesus, foi preparar um lugar para aqueles que em Jesus, tiveram sua vida pautada nos princípios dos seus ensinos. Acreditamos que nosso pai, como exemplo real, viveu uma vida de FÉ e de Esperança naquilo que aprendeu nas Santas Escrituras.









Muitas saudades!"