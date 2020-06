Fim de semana sangrento na guerra de facções deixa 42 pessoas mortas no Ceará

Assassinatos em série foram seguidos de comemorações com queima de fogos na Capital.



O agravamento da guerra travada entre facções criminosas no Ceará provocou mais um banho de sangue no estado neste fim de semana, conforme apurou em um levantamento ainda parcial o site CN7. Ao menos, 42 pessoas foram mortas em crimes de assassinatos, latrocínios (roubo seguido de morte), feminicídios e execuções sumárias, além de achados de cadáveres, mortes por intervenção policial e lesões corporais seguidas de óbito. Somente na Grande Fortaleza, 23 pessoas foram executadas e mais 19 no interior.



A “explosão” dos índices da violência armada na Grande Fortaleza teve como um dos principais componentes a retomada de territórios da facção Guardiões do Estado (GDE) desde a última sexta-feira (19), que foi acompanhada de queima de fogos de artifícios e disparos de tiros em via pública em dezenas de bairros de Fortaleza e cidades da Região Metropolitana.



Em Fortaleza, Capital, ao menos, 11 pessoas foram mortas entre a sexta-feira (19) e o começo da madrugada desta segunda-feira (22). Foram registrados assassinatos nos seguintes bairros: Barra do Ceará (2 casos, nas ruas Santa Rita e dos Seixos, ambas na comunidade das Goiabeiras), Bom Jardim, José Walter, Vila União (Avenida Luciano Carneiro), Pici (Rua dos Monarcas), Siqueira (Avenida General Osório de Paiva), Antônio Bezerra (Viaduto da Avenida Mister Hull) e Conjunto Palmeiras (triplo homicídio, na Rua Saquarema).



Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram registrados 12 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (7 mortes nos bairros Cumbuco, Centro, Cigana, Icaraí e Padre Júlio Maria), Maracanaú (3 casos, no Centro, Anel Viário e Conjunto Jereissati), além de Pacajus (Localidade Buriti dos Esmeros) e Paracuru (localidade de Riacho Doce).



Interior



O site CN7 apurou, ainda, que outras 19 pessoas foram assassinadas no interior do estado no fim de semana, sendo 12 casos na região Sul e mais sete na região Norte.

