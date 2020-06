TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ SUSPENDE INVESTIGAÇÃO A COMPRA DE EPIS POR PREFEITURAS

Foi suspensa pelo Tribunal do Justiça do Ceará (TJCE), em caráter liminar, a investigação da Polícia Civil do Ceará a supostas irregularidades na compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) para o combate à pandemia do coronavírus, pelas prefeituras de Fortaleza e Maracanaú.

⠀

A decisão foi do desembargador Antônio Pádua Silva, na última sexta-feira (19). Ele acatou o pedido da defesa de três empresários da mesma família, donos de empresas concorrentes, que foram alvo da Operação Alcateia, no início do mês.

⠀

Os advogados argumentaram que o caso deve ser apurado pela Polícia Federal, e não a Polícia Civil, pois a compra foi realizada com recursos federais. O habeas corpus deve ser julgado em definitivo pela 2ª Câmara Criminal nas próximas semanas.

⠀

Fonte: Tribuna do Ceará

(Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

Veja mais sobre: Ceara