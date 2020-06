Gerente de banco é feito refém por sete horas dentro de pousada em Hidrolândia

O gerente de uma agência bancária foi feito refém por dois suspeitos e passou momentos de terror durante a noite de terça-feira (23) e madrugada de quarta-feira (24), quando ficou sob a mira de dois revólveres. O caso aconteceu dentro de uma pousada na avenida Cláudio Camelo Timbó, na cidade de Hidrolândia.





Por volta das 20h, a vítima retornou para o local onde fica hospedada durante a semana, após ter saído para comer. Ao adentrar no quarto, foi surpreendido pelos criminosos, que estavam escondidos dentro do banheiro. Eles, que utilizavam máscara, boné e balaclava, ordenaram que ficasse calmo, que estavam ali apenas por um "dinheiro do Estado" e sabiam a data em que o carro-forte esteve abastecendo o banco pela última vez.





Até as 3h30, ele ficou sob o poder dos bandidos. O gerente chegou a ser amarrado e amordaçado, enquanto os indivíduos roubavam seus pertences pessoais. Na fuga, também levaram o seu carro, um Honda Civic, de cor branca.





A vítima prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria, que vai investigar mais detalhes do fato.





(A Voz de Sta. Quitéria)