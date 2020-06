MATANÇA: Homem é assassinado a tiros em Santana do Acaraú

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (23), no Bairro Veneza em Santana do Acaraú. Segundo a Polícia Militar, José Ari de Andrade (Nóia) estava na calçada da rua em que morava e foi alvejado e morreu no local. Não há informações sobre os possíveis autores do crime. O local foi isolado pela PM e o corpo recolhido pela Perícia Forense.





A vítima era muito conhecido na cidade e sempre estava na entrada dos estabelecimentos comerciais, pedindo alguma esmolas. Ari é o segundo homem assassinado a tiros em Santana do Acaraú nas últimas 24h.





(Tribuna dos Vales)