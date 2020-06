Hospital de campanha da Unimed Fortaleza não recebe pacientes há três semanas

Em vídeo, o presidente da empresa, Dr. Elias Leite, afirma que estrutura entrará em processo de desmontagem.

O Ceará sofreu, no início da pandemia do novo coronavírus, com a falta de leitos hospitalares para os pacientes de média e alta complexidades. Neste sábado (27), o presidente da Unimed Fortaleza, Dr. Elias Leite anunciou que a estrutura de campanha montada está há três semanas sem receber novos pacientes.





Em vídeo gravado de dentro de uma das alas da unidade de saúde provisória, ele afirma que o processo de desmontagem da estrutura será iniciado. “Nós já estamos há três semanas sem nenhum paciente no hospital de campanha e estamos partindo para desmontá-lo”, disse Dr. Elias.





“Felizmente estamos vencendo [a guerra] contra o coronavírus”, celebra o presidente da Unimed Fortaleza. Ele finaliza o vídeo com a mensagem positiva que “já está dando certo”.





Confira o vídeo:

(O Otimista)