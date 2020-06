INTERNAUTA ENVIA DENÚNCIA CONTRA ENEL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que há um mês solicitou um pedido de ligação e ainda não foi atendido pela Enel Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia! Eu sou do Caioca, Distrito de Sobral, gostaria de fazer uma reclamação sobre a Enel: foi feito um pedido de ligação de energia na casa da Francisca Aurilândia Silvino Frota, cada ligação que ela liga, eles dão uma desculpa diferente, dizem que não encontram o endereço, sendo que eles não vem no endereço (Rua do Colégio, número 34/1) e já vai fazer um mês e eles não vem ligar a energia. Agora se fosse pra cortar num estante achava o endereço.









Protocolo da ligação é

94240709









Segue seu protocolo de atendimento: 97482337."