Assaltos na comunidade rural do Recreio no distrito de Rafael Arruda assustam moradores

Um assalto foi registrado na noite desta quarta-feira (10), na comunidade rural do Recreio no distrito de Rafael Arruda. Dono de uma mercearia Nelson Lucas, teve seu comercio roubado no início da noite.





Ele conta que dois elementos entraram no comercio e o abordaram, subtraindo mercadorias, além de levarem o seu veículo, uma motocicleta Titan 150, que estava estacionada na frente do comércio. Nenhum suspeito foi identificado.





Os moradores alegam outras ocorrências de roubos na localidade e denunciam o abandono por parte dos representantes (vereadores) votados na comunidade e cobram do poder público mais segurança e atenção para com os moradores daquela região.