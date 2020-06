Polícia Militar prende em Ipaumirim casal de traficantes com carregamento de 216 quilos de maconha prensada

Policiais militares do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (BEPI), do 4º Batalhão de Policiamento de Choque, apreenderam, nesta quarta-feira (10), um carregamento de drogas contendo cerca de 216 quilos de maconha. A operação aconteceu no Município de Ipaumirim (a 420Km de Fortaleza), já próximo à divisa do Ceará com a Paraíba. Duas pessoas acabaram presas em flagrante.





A ocorrência policial teve início por volta das 23 horas na Rodovia Federal Santos Dumont (BR-116), próximo ao distrito de Felizardo. Naquele momento, os militares cearenses estavam prestando apoio à PM paraibana em uma ocorrência em que houve troca de tiros com bandidos e estes se refugiaram em um matagal.





As patrulhas do BEPI da PMCE se depararam com um veículo suspeito, que estava parado no acostamento da via. Por esse motivo, os policiais decidiram efetuar uma abordagem. No porta-malas do automóvel, várias caixas de papelão foram encontradas. Ao verificar o conteúdo dessas caixas, os policiais constataram que havia dezenas de tabletes de maconha prensada.





Casal preso





Não havia ninguém no interior do carro, mas, após buscas no entorno, os policiais encontraram o casal Arlesson Teixeira Leite,22 anos; e Márcia Eduarda Rocha Alves, 20. Arlesson assumiu que o carro era dele e que estava transportando a droga do município de Barro, no Cariri, para a cidade de Iguatu, localizada na região Centro-Sul do Ceará.





Diante do flagrante, o casal e o material apreendido na ação foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas.





(Fernando Ribeiro)