IVO GOMES PRORROGA DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, prorrogou o decreto municipal de isolamento social rígido até o próximo domingo (14), anúncio foi feito em consonância com o governador do estado, Camilo Santana.





Também antecipou para a próxima sexta-feira (12), o feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição padroeira do município. A decisão deve-se ao número ainda elevado de casos confirmados de Covid-19 na região.





Todas as medidas de lockdown continuam valendo em Sobral, como a circulação de pessoas em espaços públicos restrita a apenas casos de necessidade e o uso obrigatório de máscara.





A prorrogação era esperada e foi norteado pelos protocolos da saúde que acompanham os números, mas fica mantida a flexibilização e retomada gradual das atividades como foi programada no decreto municipal.





Com informações do Blog do Célio Brito