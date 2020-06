LIVE - O MUNDO PÓS-COVID-19: DA REABERTURA ECONÔMICA À REMODELAGEM DE NEGÓCIOS

O objetivo da live é debater como será dado o processo de reabertura econômica, não somente no que tange à dinâmica proposta pelos governos, mas a adaptação dos clientes e empresas ao trauma da pandemia.





Com a necessidade de reaproximação do consumidor em outros termos, se faz necessário também a remodelagem de negócios, que pressupõe novas formas de atendimento, vendas, logística e mais meios de acesso do cliente ao produto/serviço.





Pautas:





Processo de abertura das empresas;





Comportamento do consumidor no período imediato ao relaxamento social;





Necessidade de inovação em modelos de negócios;





Tendências para os próximos anos na economia;









Convidados:





Mário Macedo - ICETEL e SobralNet





Júlio Cavalcante - SEDET-CE





Mediador: Edmilson Moreira





Data: 2 de junho





Hora: às 18h





LIVE: Facebook e YouTube