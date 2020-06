"PL da Censura" propõe até a retirada de redes sociais do ar

Relatório contra fake news propõe pena de até cinco anos para financiadores. Limita envios nas eleições. Prevê multa para provedores.





O Senado Federal pretende votar, nesta terça-feira (2), o “PL da Censura”, que usa um suposto combate às fake news para atacar a liberdade de expressão no Brasil.





A minuta do relatório propõe prisão de 1 a 5 anos para financiadores de crimes contra a honra e discursos de ódio na internet.





Já os provedores de plataformas podem sofrer multas de R$ 10 bilhões e até terem seus sites retirados completamente do ar.





Ainda de acordo com o texto, os provedores deverão identificar as contas solicitando documentos como CPF e RG para que as pessoas tenham direito a criar perfis na rede.





O relatório ainda propõe a criação de “crimes contra a honra na internet”, com pena de reclusão de três a seis anos, além de multa.





O PL da Censura ainda quer criar um sistema de pontuação para medir o comportamento dos cidadãos nas redes sociais.





O documento ainda é preliminar, isto é, pode sofrer alterações até a hora da votação marcada para às 16h.





