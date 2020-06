Mais duas mulheres são mortas no Ceará no fim de semana. No ano, já são 187

Duas mulheres foram mortas neste fim de semana no Ceará, fato que elevou para 32 o número de crimes do gênero neste mês de junho de 2020. No ano, já foram registrados 187 assassinatos de mulheres no estado. Os dois homicídios aconteceram no intervalo de menos de 12 horas e ambos ocorreram no Interior.





O primeiro crime ocorreu na madrugada do último sábado (27) na cidade de Tamboril (a 282Km de Fortaleza), tendo como vítima uma jovem de 19 anos. Diélica Teixeira Veras morava no bairro Vila Esperança e, quando chegava em casa , foi surpreendida por um homem encapuzado e morta com vários tiros de pistola, disparados à queima-roupa.





O assassino fugiu do local do crime. Diélica chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal de Tamboril, mas acabou morrendo. De acordo com a Polícia, a jovem não tinha nenhum envolvimento com crimes nem possuía antecedentes criminais. No entanto, era irmã de um adolescente com passagens pela Polícia, o que pode ter motivado uma retaliação.





Outro crime





Já na cidade de Mauriti, no Sul do estado (a 507Km de Fortaleza), uma mulher de 28 anos acabou sendo morta a golpes de faca dentro de casa, na manhã de sábado (27), ao reagir a uma tentativa de estupro praticada pelo próprio padrasto.





Conforme as autoridades, Roberta Oliveira Barbosa foi atingida com golpes de faca na garganta. Após a fuga do criminoso, ela foi socorrida. Chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Mauriti e entubada para ser transferida para o Hospital regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, mas acabou morrendo na ambulância antes mesmo do começo da viagem.





Horas após o crime, o acusado foi capturado pela Polícia Militar e levado para a delegacia de Polícia, onde foi autuado pelo crime de feminicídio.





Balanço





Neste mês de junho, 32 mulheres foram assassinadas no Ceará. Veja a lista das vítimas:





01 (01/06) – Edilca Teotônio de Andrade, 49 (bala) – (SÃO JOÃO DO JAGUARIBE)





02 (02/06) – Janiele Sousa Rodrigues, 24 (bala) – B. Vila Bancária (LAVRAS DA MANGABEIRA)





03 (02/06) – Ivanilde de Paula Alves Gomes, 52 (bala) – Distrito de Aroeiras (ACARAÚ)





04 (03/06) – Ana Luíza Gomes da Silva, 30 anos (faca) – Distrito de Pajeú (PARAMOTI)





05 (04/06) – Ana Beatriz Ribeiro Lima (bala) – B. Sítio São João/Jangurussu (CAPITAL)





06 (04/06) – Viviane Gonçalves da Silva, 27 (bala) – R. Gama/B. Vila Velha (CAPITAL)





07 (05/06) – Camila da Silva de Oliveira, 27 (bala) – Bairro Jandaiguaba (CAUCAIA)





08 (05/06) – Edilene Brito dos Santos, 31 (bala) – Bairro Coité (MARANGUAPE)





09 (06/06) – Carla Allakiana Pereira da Silva, 36 (faca) – Centro/Sede (PENAFORTE)





10 (07/06) – Maria da Conceição Melo dos Santos, 35 (bala) – B. Dom Expedito (SOBRAL)





11 (10/06) – Maria Cristina Vieira do Nascimento, 46 (facadas) – (IPUEIRAS)





12 (06/06) – Maria Andressa Florêncio da Silva, 23 (achado de cadáver/outros) – (MASSAPÊ)





13 (11/06) – Maria Josenir (outros meios) – (UBAJARA)





14 (13/06) – Maria Lucivânia da Silva, 41 (facadas) – Bairro Lagoa (JAGUARUANA)





15 (14/06) – Maria Deniareilha Gomes Lemos Santiago, 40 (bala) – Bairro Pajeú (PACAJUS)





16 (15/06) – Natália Ramos Rodrigues, 23 (bala) – Bairro Empréstimos (VARJOTA)





17 (18/06) – Elaine de Sousa Lima, 23 anos (bala (RUSSAS)





18 (18/06) – Mariza Nunes da Silva, 30 (bala) – Lot. Novo Portugal (AQUIRAZ)





19 (18/06) – Jamile Ezaquiel dos Anjos, 18 (bala) – Lot. Novo Portugal (AQUIRAZ)





20 (19/06) – Ana Paula Rosendo Pereira, 26 (bala) – (LAVRAS DA MANGABEIRA)





21 (19/06) – Kaísa Duarte de Sousa, 24 (facadas) – Bairro Alto do Brilhante/Sede (TAUÁ)





22 (20/06) – Antônia Vanessa Bastos de Sousa, 20 (bala) – Centro/Sede (SOBRAL)





23 (19/06) – Ilmara Martins de Sousa, 38 (bala) – (AQUIRAZ)





24 (20/06) – Denise de Sousa Lima, 24 (bala) – Av. Luciano Carneiro/B. Vila União (CAPITAL)





25 (20/06) – Vítima não identificada (bala) – (CAUCAIA)





26 (20/06) – Maria Manuela Belarmino da Silva, 17 (bala) – (GUAIÚBA)





27 (21/06) – Identificada apenas por Glícia (bala) – B. Padre Júlio Maria/Sede (CAUCAIA)





28 (21/06) – Eveline Carneiro Pimto Aguiar, 27 (bala) – Bairro Caeral/Sede (FRECHEIRINHA)





29 (22/05) – Jaqueline de Souza Furtado, 13 (bala) – Vila do Mar/Bairro Colônia (CAPITAL)





30 (23/06) – Francisca Jamile do Nascimento, 16 (bala) – R. Frei Humberto/Bairro José Bonifácio (CAPITAL)





31 (27/06) – Roberta Oliveira Barbosa, 28 (facadas) – Centro/Sede (MAURITI)





32 (27/06) – Diélica Teixeira Veras, 19 (bala) – Bairro Vila Esperança/Sede (TAMBORIL)





(Blog do Fernando Ribeiro)