HOMEM ATIRA CONTRA COMPOSIÇÃO DO RAIO E SE DÁ MAL!

Por volta das 23h00 da noite de ontem (28), na CE 085, no Município de Acaraú, um homem identificado como Renato Mota da Silva (31), atirou contra uma composição do Batalhão do RAIO. Os PMs revidaram e Renato foi alvejado e morreu no local.





O fato aconteceu após uma abordagem policial, ou seja, os PMs deram ordem de parada, mas o acusado atirou em direção os policiais. Felizmente, nenhum policial foi atingido.



Um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos.





O homem tinha passagem pela polícia.





A Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Camocim.