MATANÇA: Menina de 13 anos é morta a tiros por criminosos de uma facção na Barra do Ceará

Ela tinha apenas 13 anos de vida, mas acabou entrando para a lista das “novinhas” mortas pelos bandidos que se auto-intitulam integrantes ou “soldados” das facções criminosas que dominam o Ceará. A jovem Jaqueline de Sousa Furtado foi assassinada a tiros, na tarde desta segunda-feira (22), na zona Oeste de Fortaleza. O crime é atribuído à guerra entre as facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) que disputam o domínio de território na Grande Barra do Ceará.





Era por volta das 15 horas quando a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tiroteio na Avenida José Roberto Sales, conhecida como Vila do Mar, na comunidade da Colônia. O confronto entre bandidos das facções acontecia próximo à sede do projeto social “Quatro Varas”.





Quando a Polícia chegou ao local já se deparou com o corpo da garota caído e sem vida. A adolescente havia sido atingida por vários tiros de pistola, a maioria na cabeça, não tendo chance alguma de sobreviver.





De acordo com as primeiras informações da Polícia, na hora do crime ela estaria na companhia de alguns jovens que, na verdade, seriam os alvos dos atiradores. Eles conseguiram fugir. Jaqueline não teve a mesma sorte e morreu ali mesmo, sem chance de fuga ou de defesa.





Policiais militares e guardas municipais atenderam à ocorrência e as imagens das cenas do crime podem ter sido captadas por câmeras de rua, que facilitariam o trabalho da Polícia Civil na identificação dos assassinos.





Balanço





Com a morte da adolescente Jaqueline, subiu para 182 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano e para 28 somente neste mês de junho.





Veja a lista das mulheres assassinadas no Ceará neste mês de junho/2020:





01 (01/06) – Edilca Teotônio de Andrade, 49 (bala) – (SÃO JOÃO DO JAGUARIBE)





02 (02/06) – Janiele Sousa Rodrigues, 24 (bala) – B. Vila Bancária (LAVRAS DA MANGABEIRA)





03 (02/06) – Ivanilde de Paula Alves Gomes, 52 (bala) – Distrito de Aroeiras (ACARAÚ)





04 (03/06) – Ana Luíza Gomes da Silva, 30 anos (faca) – Distrito de Pajeú (PARAMOTI)





05 (04/06) – Ana Beatriz Ribeiro Lima (bala) – B. Sítio São João/Jangurussu (CAPITAL)





06 (04/06) – Viviane Gonçalves da Silva, 27 (bala) – R. Gama/B. Vila Velha (CAPITAL)





07 (05/06) – Camila da Silva de Oliveira, 27 (bala) – Bairro Jandaiguaba (CAUCAIA)





08 (05/06) – Edilene Brito dos Santos, 31 (bala) – Bairro Coité (MARANGUAPE)





09 (06/06) – Carla Allakiana Pereira da Silva, 36 (faca) – Centro/Sede (PENAFORTE)





10 (07/06) – Maria da Conceição Melo dos Santos, 35 (bala) – B. Dom Expedito (SOBRAL)





11 (10/06) – Maria Cristina Vieira do Nascimento, 46 (facadas) – (IPUEIRAS)





12 (06/06) – Maria Andressa Florêncio da Silva, 23 (achado de cadáver/outros) – (MASSAPÊ)





13 (11/06) – Maria Josenir (outros meios) – (UBAJARA)





14 (13/06) – Maria Lucivânia da Silva, 41 (facadas) – Bairro Lagoa (JAGUARUANA)





15 (14/06) – Maria das G. (bala) – Bairro Pajeú (PACAJUS)





16 (15/06) – Natália Ramos Rodrigues, 23 (bala) – Bairro Empréstimos (VARJOTA)





17 (18/06) – Elaine de Sousa Lima, 23 anos (bala (RUSSAS) bala) – (AQUIRAZ)





19 (19/06) – Ana Paula Rosendo Pereira, 26 (bala) – (LAVRAS DA MANGABEIRA)





18 (18/06) – Jamile Ezaquiel dos Anjos, 18 (





20 (19/06) – Kaísa Duarte de Sousa, 24 (facadas) – Bairro Alto do brilhante/Sede (TAUÁ)





21 (20/06) – Antônia Vanessa Bastos de Sousa, 20 (bala) – Centro/Sede (SOBRAL)





22 (19/06) – Ilmara Martins de Sousa, 38 (bala) – (AQUIRAZ)





23 (20/06) – Vítima não identificada (bala) – Av. Luciano Carneiro/B. Vila União (CAPITAL)





24 (20/06) – Vítima não identificada (bala) – (CAUCAIA)





25 (20/06) – Maria Manuela Belarmino da Silva, 17 (bala) – (GUAIÚBA)





26 (21/06) – Identificada apenas por Glícia (bala) – B. Padre Júlio Maria/Sede (CAUCAIA)





27 (21/06) – Eveline Carneiro Pontes, 27 (bala) – Bairro Caieral/Sede (FRECHEIRINHA)





28 (22/05) – Jaqueline de Souza Furtado, 13 (bala) – Vila do Mar/B. Colônia (CAPITAL).





(Fernando Ribeiro)