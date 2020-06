Ministério da Justiça realiza o primeiro leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas no Ceará

O leilão vai ocorrer por meio do site do leiloeiro e 40% dos ganhos financeiros do leilão serão destinados às forças policiais do Estado.

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) promove o primeiro leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas no Ceará.





De forma online, o leilão acontece somente na próxima terça-feira (30), das 9h às 16h, mas cerca de trinta veículos já estão abertos para lances no site





O leilão que já ocorria, desde outubro, em estados do Sul e Sudeste, teve a necessidade de expandir para o resto do País. “Especialmente agora, a partir do mês de junho, a gente começa a expandir o modelo para todos os estados da Federação, isso inclui Norte e Nordeste”, pontua Giovanni Magliano, diretor de Gestão de Ativos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





No Ceará, os carros, motos, caminhões e sucatas destinados ao leilão estão com lances a partir de metade do preço de mercado e quem adquirir estará isento de multas e eventuais encargos anteriores à compra.





“Como estamos falando de veículos vindos de apreensão, então é comum que esse veículo tenha débitos dos mais diversos. Então é a isenção desses débitos [que falamos] que entramos em contato com o Detran local para que seja agilizado esses serviços”, esclarece.





Além disso, cerca de 40% do valor arrecadado será destinado às forças policiais do Estado para investimento em estrutura e equipamentos. Já a outra parte será destinada ao Fundo Nacional Antidrogas que retorna a sociedade em formato de ações de prevenção e combate às drogas.





Veículos poderão ser visitados presencialmente, de acordo com o edital do leilão, no dia 26 e 29 de junho, por agendamento, para não causar aglomerações, no pátio do leiloeiro.





(G1/CE)