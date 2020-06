Pistoleiros matam pai e filho dentro de casa na zona rural de Tabuleiro do Norte

Uma tragédia familiar foi registrada na noite desta quinta-feira (25) na região do Vale do Jaguaribe. Pai e filho foram mortos, a tiros, dentro de casa, na localidade de Barra do Feijão, na zona rural do Município de Tabuleiro do Norte (a 216Km de Fortaleza). A Polícia iniciou investigações sobre o duplo homicídio, porém, nenhum suspeito foi preso até o momento.





De acordo com as primeiras informações, pai e filho estavam em casa, na noite passada, quando a residência foi invadida pelos assassinos. Os dois não tiveram chances de defesa e foram atingidos por vários tiros disparados à queima-roupa.





Os mortos foram identificados por Irineu Rodrigues Maia, 68 anos; e seu filho, Manuel Balduíno Maia, 39 anos.





Fuga





De acordo com as primeiras informações colhidas pela Polícia no local, o duplo homicídio foi praticado por três homens que chegaram ao local em um veículo prata, cujas placas não foram identificadas. O crime ocorreu por volta de 20 horas.





Policiais do Destacamento da PM de Tabuleiro estiveram no local do crime realizando as primeiras investigações. Os corpos de pai e filho foram encaminhados ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da cidade de Russas.





(Blog Fernando Ribeiro)