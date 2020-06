Polícia Civil prende chefe de organização criminosa na Rosalina e apreende quatro armas de fogo

Um homem apontado como o chefe de uma organização criminosa na comunidade da Rosalina, no bairro Barroso – Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza, foi preso após uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Francisco José da Silva (38), conhecido por “Zeca”, foi capturado por equipes Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) durante uma ação na terça-feira (23), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).





As diligências policiais que culminaram na prisão do suspeito integram as investigações conduzidas pela Draco em torno de atividades de apologia ao crime, que foram registradas em Fortaleza nos últimos dias. Durante a operação ocorrida na comunidade da Rosalina, os policiais civis seguiram até um imóvel da região, de onde “Zeca” tentou fugir ao perceber a chegada das equipes da PCCE. Por meio de um rápido cerco ao local, a Polícia Civil efetuou a prisão do suspeito, que já responde criminalmente por tráfico de drogas, associação para o tráfico, crime ambiental e resistência. Ao tentar fugir, ele se livrou de uma arma de fogo, que foi apreendida logo em seguida, jogando-a em um terreno. Com isso, ele falou para os agentes de segurança a localização dos demais armamentos, que foram encontrados em um matagal próximo.





No total, quatro armas de fogo e outros equipamentos foram apreendidos, sendo dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre .40, uma espingarda calibre 12, dois carregadores e 63 munições de calibres variados. No interior da casa, os policias encontraram ainda 270 trouxinhas prontas de crack e nove gramas separadas do mesmo entorpecente, 65 gramas de cocaína, 27 trouxinhas de maconha, 270 gramas de insumos utilizados para o desdobramento de cocaína, além de anotações e materiais oriundos do tráfico. “Zeca” foi encaminhado à sede da Draco, onde foi ouvido. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Agora, se encontra à disposição da Justiça.

Segunda ação





Essa é a segunda ação da Draco, em dois dias, que resulta na prisão de suspeitos apontados como chefes de organizações criminosas. Na segunda-feira (22), os policiais civis especializados deflagraram uma operação que culminou na prisão de Carlos da Silva de Sousa (28), conhecido como “Carlim” ou “K2”. O homem foi encontrado no bairro Sapiranga, (AIS 7) de Fortaleza, mas é suspeito de chefiar uma organização criminosa na cidade de Guaiúba (AIS 12) do Ceará





Durante a ofensiva policial que culminou na captura dele, os policiais civis apreenderam uma pistola calibre .40, um carregador da pistola, cerca de 45 munições, uma pequena quantidade de cocaína, uma balança de precisão, cadernos de anotações, dois aparelhos celulares e vários objetos utilizados em atividades criminosas. Além de ser investigado em diversos homicídios ocorridos em Guaiúba, ele também é suspeito de ser partícipe de um triplo homicídio ocorrido em Barreira, no interior do Ceará (AIS 15), em maio deste ano.





“As prisões foram qualitativas em razão do grau de representatividade, que cada um dos alvos detém em suas respectivas áreas de atuação. Então, entendemos que essas prisões somadas às investigações vindouras com certeza provocarão uma baixa no índice de homicídios tanto na região da Rosalina e Sapiranga, como também na cidade de Barreira”, explica o delegado titular da Draco, Harley Filho. Ele cita ainda que as apurações com o objetivo de identificar outros indivíduos seguem em andamento. “As investigações nesses dois bairros permanecerão e iremos mapear os demais membros desse grupo no intuito de prendê-los”, disse.

Leia mais:









Denúncias





A Draco disponibiliza um número para denúncias para onde podem ser repassadas informações que ajudem os trabalhos investigativos. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 98969-0182, por meio de mensagens, áudios e vídeos. As informações também podem ser repassadas ao Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)