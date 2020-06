Polícia Civil captura suspeito pelo crime de homicídio em Sobral

O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral cumpriu, nessa quinta-feira (26), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem por homicídio neste ano. O trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi realizado no bairro Terrenos Novos, em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





O homem foi identificado como Francisco Assis Sousa Fontenele (23), com antecedentes criminais por roubo e homicídio. Ele é apontado como autor do homicídio doloso que vitimou Djalma Francisco Bento (56), no dia 14 de abril deste ano. A vítima foi atingida por golpes de faca, após uma tentativa de assalto que resultou na morte dele. Na ocasião, a vítima encontrava-se passeando com seu cachorro quando foi surpreendido pelo suspeito.





Francisco Assis foi localizado em sua residência, no bairro Caiçara, onde foi preso e logo em seguida encaminhado para sede à Delegacia Regional de Sobral, onde o mandado judicial foi cumprido. O indiciado responderá por homicídio doloso. Ele encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias





O Núcleo de Homicídios de Sobral orienta a população que entre em contato pelo WhatsApp da unidade policial e faça denúncias anônimas sobre os crimes com resultado morte ocorridos na cidade de Sobral. O número é (88) 99261-3471. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)