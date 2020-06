Ministério da Saúde vai recontar mortos por covid-19 por considerar dados "fantasiosos"

A medida foi anunciada por Carlos Wizard, futuro secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

O Ministério da Saúde vai revisar os dados sobre as mortes por covid-19 no Brasil. A medida foi anunciada por Carlos Wizard, que assumirá a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. O empresário afirmou que os dados atuais seriam "fantasiosos ou manipulados". As informações são da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.





Segundo os dados divulgados pela própria pasta na noite da sexta-feira (5), o país ultrapassou a marca de 35 mil mortos por coronavírus. Em 24 horas, foram registradas 1.005 mil novas mortes. O governo federal se baseia nas informações divulgadas pelas secretarias estaduais de saúde. À publicação, Wizard afirmou que esses números estariam inflados:





— Tinha muita gente morrendo por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como covid-19. Estamos revendo esses óbitos.





Desde quarta-feira (3), o governo vem atrasando a divulgação do balanço diário sobre o coronavírus. Ao comentar a mudança de horário, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, que "acabou matéria no Jornal Nacional" sobre a doença.





Na noite da sexta-feira (5), o governo retirou do ar o site que trazia o número total de mortes e contaminados pela doença e suprimiu as informações no boletim divulgado.





Segundo Wizard, a pasta tem convicção que o número de mortos no Brasil é menor do que foi divulgado até agora.





— Eu acredito que vai ter um dado mais real, porque o número que temos hoje está fantasioso ou manipulado — afirmou.





O futuro secretário disse ainda que participou da decisão de rever o levantamento e que um balanço atualizado deve ser publicado dentro de um mês.





Com informações do portal Gauchazh