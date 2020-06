Sobral, Acaraú, Camocim e Itarema terão o atual lockdown renovado

Além do avanço na reabertura, foi anunciada a prorrogação do decreto de isolamento social por mais sete dias em todo o Ceará. Sobral, Acaraú, Itarema e Camocim seguirão em lockdown.





Devido avaliação positiva da redução dos indicadores de coronavírus, o governador Camilo Santana (PT) confirmou o início da fase 1 do plano de retomada da economia no Ceará em Fortaleza a partir da próxima segunda-feira, 8. Além do avanço na reabertura, foi anunciada a prorrogação do decreto de isolamento social por mais sete dias em todo o Estado também a partir de segunda-feira. Sobral, Acaraú, Camocim e Itarema, municípios da Região Norte, terão o atual lockdown renovado. Medidas mais restritivas na mesma região serão recomendadas no novo decreto.





A primeira fase do plano que é formado por quatro estágios só começa na Capital. Para o resto dos municípios cearenses, permanece a fase de transição. Após o fim da nova prorrogação do decreto de isolamento, a situação será reavaliada. Anúncio foi feito por meio de live no início da tarde deste sábado, 6, junto ao prefeito Roberto Cláudio (PDT).





Na etapa que começa segunda-feira na Capital, ficam autorizados a retomar atividades 18 setores da economia, incluindo parte da indústria, construção civil e algumas cadeias do comércio. Medida semelhante já estava em vigor desde 1º de junho, mas ainda em fase de testes. O governador destaca, no entanto, que o Estado segue em isolamento social, sendo proibidas aglomerações em praias, calçadões e praças.





“Reforço que o avanço dessa retomada depende muito do comportamento das empresas, mantendo os protocolos de funcionamento, de higienização. Depende também das pessoas, que só saiam em extrema necessidade, continuando proibidas aglomerações e com uso obrigatório de máscara em todo o Estado”, diz Camilo. O prefeito Roberto Cláudio também reforça o pedido: “Essa 1ª fase não significa um “libera geral”, muito pelo contrário. A gente continua em isolamento social”.





Região Norte terá lockdown





Camilo Santana destaca que houve “melhoria significativa” nos indicadores da Capital para o novo coronavírus, mas que há preocupação sobre crescimento de casos no Interior, sobretudo na Região Norte do Estado. “Por isso, vamos manter isolamento radical em municípios como Sobral, Acaraú, Camocim e Itarema, inclusive recomendando aos municípios da microrregião dessas quatro cidades que também tomem ações restritivas”.





O governador anuncia ainda que, nesse sentido, estão sendo ampliada a capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional Norte, em Sobral, e em alguns municípios da Região. Nas demais regiões, segue valendo fase de transição prevista no decreto de 1º de junho. "Na Região Norte mantém isolamento rígido, nas outras três (Cariri, Centro Sul e Jaguaribe) vamos observar o comportamento dos indicadores e, em Fortaleza, vamos para a 1ª fase da retomada".





(O Povo)