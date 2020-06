Moradores abandonam casas e comércios no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, por temor de grupos criminosos

Depois do Bairro Vila Velha, onde casas abandonadas formaram uma 'rua fantasma', Bom Jardim é mais uma região a sofrer com a ação facções na capital cearense.





O temor causado por grupos criminosos levou moradores a abandonarem as próprias residências na Rua Naiara Batista, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Nesta sexta-feira (19), casas e comércios parcialmente destruídos e pichados com inscrições de facções formavam o cenário que era, antes, o lugar dos habitantes.









A região é mais uma a sofrer com ação de facções na capital cearense. Na quinta-feira (18), a TV Verdes Mares encontrou dezenas de residências fechadas, sem moradores, no Bairro Vila Velha, também por causa da criminalidade na área. Lá, conforme fontes policiais, as famílias deixaram as casas em decorrência de conflitos entre dois grupos criminosos rivais, com tiroteios.





No Bom Jardim, os imóveis foram abandonados, de acordo com ex-moradores, por conta da disputa pelo tráfico de drogas na região, protagonizada por membros de facções criminosas. Quem ainda reside na rua alega sofrer com a presença dos criminosos, que impõem vistorias a todos que passam pela via, nas quais devem informar por que se estão na área.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que uma base fixa da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi instalada na região “para evitar crimes dessa natureza contra a população”. O órgão salientou que denúncias da população sobre criminosos são investigadas pelo 32° Distrito Policial (Granja Lisboa).





A SSPDS afirmou ainda que um grupo foi detido no último mês de abril no Bom Jardim. Na ação, uma arma de fogo, um simulacro, aparelhos celulares e outros objetos foram apreendidos. Os seis suspeitos eram investigados por crimes na região.





Conforme o tenente da PMCE Wanderley Fernandes, o trabalho realizado pela corporação objetiva a volta dos moradores exilados pelo medo dos grupos criminosos.





“Conversamos com quem ainda mora aqui sobre o reforço na segurança da região. Temos, inclusive, a base e o serviço de inteligência da Polícia para que as pessoas retornem para a rua com segurança”, afirmou o tenente.









"Rua fantasma" no Vila Velha





Na quinta-feira, um vídeo gravado por um policial militar e obtido pelo G1 mostrou a situação da Rua Galvão, no Vila Velha. Segundo o PM, que gravou o vídeo de dentro de um carro da polícia enquanto fazia ronda pelo local, as famílias abandonaram as casas após serem expulsas por ordem do tráfico no bairro.





A TV Verdes Mares encontrou imóveis danificados, vazios, e matagal tomando o local, que fica perto de uma área de vegetação de difícil acesso. Havia ainda casas com portões arrancados e outras ainda com móveis dentro.





A SSPDS disse que as polícias Civil e Militar intensificaram as ações policiais na região do Bairro Vila Velha com o objetivo de inibir a atuação de grupos criminosos.





Fonte: G1/ce