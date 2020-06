NASA DIVULGA IMAGEM DE CÉLULA HUMANA SENDO ATACADA PELO NOVO CORONAVÍRUS

A humanidade está sob ataque. O ataque não é de grandes alienígenas que tentam atacar, mas de invasores tão pequenos que mal podem ser vistos, e tão estranhos que nem estão claramente vivos". Assim os astrônomos Robert Nemiroff e Jerry Bonnel comentaram sobre o registro do novo coronavírus atacando uma célula humana divulgado ontem, 2, pela agência espacial americana Nasa. A publicação foi escolhida como a foto do dia para o site Astronomy Picture of the Day (Apod), que publica diariamente uma nova fotografia de fenômenos astronômicos observados por fotógrafos de todo o mundo e comentados por especialistas.





A imagem foi captada pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (Niaid), que observou que o novo vírus é bastante semelhante aos outros organismos da família coronavírus, como o Sars-CoV original que surgiu em 2002 e o MERS-CoV que surgiu em 2012 - ambas síndromes respiratórias.





(Foto: Reprodução/Apod Nasa/Niaid)