NOTA DO DEPUTADO MOSES RODRIGUES

"Respondendo à matéria noticiada no Blog Sobral em Revista, informo que ainda não fui comunicado da decisão proferida. Diante do exposto, cabe informar ao profissional de comunicação que no processo consta o inquérito civil do Ministério Público, e nesse inquérito constam todos os anexos comprovando que, de fato, o Ivo foi presidente SIM do Instituto que está sendo investigado. Caro blogueiro, se você não souber procurar vou te ajudar. Confere no anexo. São documentos registrados em cartório. Todo mundo tem acesso. O Ivo foi presidente do Instituto (ele diz que nunca foi). E o Instituto está sendo investigado. Vamos recorrer! @ Sobral, Ceara."