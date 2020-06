Pandemia da violência: Casal de jovens é morto a tiros no Jangurussu, o quarto duplo homicídio no Ceará em 4 dias

Subiu para quatro o número de casos de duplos homicídios no Ceará em apenas quatro dias do mês de junho. No começo da tarde desta quinta-feira (4), um casal de jovens foi assassinado, a tiros, na zona Sul de Fortaleza. O crime ocorreu no bairro Sítio São João, no Grande Jangurussu. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do 30º DP (São Cristóvão) foram acionadas para atender à ocorrência.





As primeiras informações dão conta de que os jovens caminhavam pelas ruas do bairro quando foram surpreendidos por bandidos ocupantes de veículo, que começaram a disparar suas armas. A garota foi atingida com vários tiros e caiu morta numa calçada. Já o rapaz, tentou ainda correr para se salvar da morte, mas acabou sendo perseguido e atingido com vários tiros, morrendo também no local, a poucos metros do corpo da jovem.





A Polícia ainda não identificou os dois mortos. Uma equipe da Perícia Forense está realizando os primeiros levantamentos no local.





Quatro duplos





Em apenas quatro dias de junho, quatro casos de duplos homicídios foram registrados no Ceará. Ainda na tarde desta quarta-feira (3), outro casal foi também assassinado. O crime aconteceu no Distrito de Pajeú, na zona rural do Município de Paramoti (a 92Km de Fortaleza). As vítimas, identificadas por Tiago e Luíza, foram vítima sofreram uma emboscada da estrada e executadas separadamente.





O corpo do rapaz foi encontrado amarrado em um matagal às margens da estrada do Pajeú. Já o cadáver da garota, foi deixado pelos assassinos no lugarejo conhecido por Carnaubinha. Ela estava parcialmente carbonizada e semidespida, o que levou a Polícia a supor que Luíza pode ter sido vítima também de violência sexual.





Veja a cronologia dos casos de duplos homicídios em junho no Ceará:





- Dia 1º/6 – Bandidos matam pai e filho no Município de Ibicuitinga, na região do Vale do Jaguaribe, na noite da última segunda-feira (1º). O crime ocorreu no Distrito de Canindezinho. Edson (o pai), e Davi (o filho), foram executados a tiros, na calçada de casa.





- Dia 2/6 – Na localidade de Aroeiras, zona rural do Município de Acaraú, na região Norte do estado, mãe e filho foram fuzilados dentro de casa. De acordo com a Polícia, bandidos armados com espingardas de calibre 12 (escopetas) e pistolas, invadiram a residência e mataram Ivanilde de Paulo Alves Gomes, 52 anos; e o filho mais velho dela, o jovem Antônio Benevenuto da Silva Filho, 23 anos.





- Dia 3/6 – Um casal foi assassinado, a tiros, no Distrito de Pajeú, zona rural de Paramoti. As vítimas, identificadas por Thiago e Luíza, caíram em uma emboscada numa estrada e executadas separadamente. A garota pode ter sido vítima também de abuso sexual.





- Dia 4/6 – Um casal de jovens foi morto em Fortaleza. O duplo homicídio aconteceu no Sítio São João, no Grande Jangurussu, zona Sul da Capital.





(Blog Fernando Ribeiro)