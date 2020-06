Famosos lamentam a morte da cantora Fabiana Anastácio

Nomes como Cassiane e Sarah Farias homenagearam a artista que morreu de coronavírus.

Intérprete de grandes hits da música pentecostal, como Sou Eu, Adorarei e Fiel Adorador, a morte da cantora Fabiana Anastácio caiu com grande pesar no cenário gospel. Internada há cerca de uma semana em um hospital de São Paulo, ela perdeu a batalha contra o coronavírus nesta quinta-feira (4).





Integrante do cast da gravadora Todah Music, ela chegou a lançar o single Deixa Comigo no dia 29 de maio. Casada com o pastor Rubens Nascimento, que também apresentou sintomas da doença, ela era mãe de três filhos.





Nas redes sociais, a morte gerou grande comoção. A cantora Cassiane publicou uma foto ao lado de Fabiana nas redes sociais e disse que hoje é “dia de choro, tristeza e lágrimas”.





– Deus tomou para Si uma flor com voz de trovão. Que notícia dolorosa, meu Deus! Nós não fomos feitos para separação. Amamos nos relacionar e viver em comunhão.





A cantora Sarah Farias também homenageou a amiga, de quem ela destacou a voz poderosa e a gargalhada contagiante.





– Seu rosto tão bem desenhado vai nos fazer muita falta, minha amiga. Quem vai levar a sobremesa de reserva pro hotel agora? Ah, como era bom estar numa agenda com você. Nos veremos logo mais na eternidade! (Pleno News)